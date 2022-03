Con rispettivamente 13.6 e 26.6 milioni follower, Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie social più amate in Italia. Anzi forse ‘la coppia’ per eccellenza. Entrambi condividono con i fan molti momenti della propria vita, tra alti e bassi. E così anche la malattia per loro non è una tabù, come dimostrato dal rapper milanese che nei giorni scorsi aveva annunciato: “Ho un problema di salute, mi è stato diagnosticato in tempo”. Oggi, 24 marzo, Fedez ha rivelato in un post di cosa si tratta: “Un raro tumore neuroendocrino del pancreas, mi sono operato“. Poi il cantante 32enne ha dedicato un pensiero ai fan: “Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”.

Questa ondata di amore non si è di certo arrestata, anzi. Tra i tanti messaggi di affetto dei fan, ecco anche quelli di alcuni volti noti. Tra coloro che gli hanno scritto ci sono anche: Donatella Versace (“Ti vogliamo bene anche tutti noi”), Mara Venier (“Ti voglio bene Federico”), Asia Argento (“Riuscirai a trasformare il veleno in medicina. Sei forte fede”), Elisabetta Gregoraci (“Forza, ti vogliamo bene. Sei famiglia”) ma anche Myrta Merlino, che su Twitter ha scritto: “Bello leggere le parole di Fedez su Instagram dopo l’intervento che ha dovuto affrontare. Forza Federico siamo tutti con te!”. Inoltre decine di cantanti hanno lasciato un cuore o fatto un augurio di pronta guarigione a Fedez, tra loro anche Baby K, Shade, Alessandra Amoroso, Gaia, Annalisa, Francesca Michielin, Ariete, Lorenzo Jovanotti, Loredana Bertè, Anna Tatangelo, Mara Sattei, Ghemon, Giorgia, Boomdabash, Noemi, Orietta Berti e Giuliano Sangiorgi.

