Dopo tanti pettegolezzi sul (presunto) ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, adesso arriva la conferma di Cecilia, sorella della showgirl argentina. O meglio, una quasi conferma senza però fare nomi. Tra le pagine di Nuovo Tv, l’influencer ha detto: “C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei (su Belén, ndr)”. Poi ‘Cechu’ ha aggiunto: “Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. Conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto”.

E ancora ha spiegato: “Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti”. Infine ha concluso: “Mia sorella non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato“. Che si stesse riferendo proprio all’ex ballerino di Amici? È probabile.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino – genitori di Santiago (oggi ha 8 anni) – si sono fidanzati nel 2012. Il 20 settembre dell’anno successivo sono convolati a nozze, per poi lasciarsi nel 2015. Dal 2019 al 2020 sono tornati insieme, per poi allontanarsi nuovamente. Sconosciute le relazioni del 32enne napoletano con altre donne, mentre Belén nel mentre ha avuto un’importante storia d’amore con Antonino Spinalbese. Dal loro amore è nata, nel 2021, la piccola Luna Marì. I due si sono separati poco dopo. Adesso la showgirl argentina sembra aver ritrovato la serenità accanto al suo ex marito, ma al momento non vi è alcuna conferma né smentita ufficiale da parte dei diretti interessati, nonostante l’ultimo video sotto le coperte.