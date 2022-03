Caos ad alta quota sul volo Jet2 partito da Manchester, nel Regno Unito, e diretto ad Antalya, in Turchia. Una donna ha dato in escandescenze tanto da costringere i piloti a cambiare rotta e chiedere un atterraggio di emergenza con l’intervento della polizia. La scena è stata immortalata in un video girato da alcuni passeggeri e pubblicato dal tabloid britannico The Sun: mentre l’aereo era in viaggio, la donna ha iniziato dapprima a camminare su e giù per la cabina in modo frenetico e poi ad urlare contro il personale di bordo, arrivando poi addirittura a scagliarsi contro alcuni passeggeri e schiaffeggiare una persona. La situazione è degenerata al punto tale che il velivolo è stato costretto ad atterrare a Vienna dove la polizia è salita a bordo e ha portato via la donna, mentre i presenti la salutavano con un “bye bye”. “Era davvero arrabbiata con lo staff di Jet2 e non voleva calmarsi“, hanno raccontato i testimoni, ignari dei motivi che hanno scatenato la sua furia. Quindi il volo è ripartito, con più di un’ora di ritardo.

Shocking moment ‘out of control’ Brit forced Jet2 flight to divert – before armed police escort her away pic.twitter.com/nb7qxD69Db — The Sun (@TheSun) March 22, 2022