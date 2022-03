Belén Rodriguez, Stefano De Martino e la conferma (l’ennesima) del ritorno di fiamma. Dopo essere stati paparazzati da Chi Magazine a Courmayeur, ora è stata la showgirl argentina a togliere ogni dubbio. Nella serata tra mercoledì 9 e giovedì 10 marzo, Belén ha pubblicato un video in cui si è filmata sorridente a letto. Sotto le coperte, accanto a lei, c’era l’ex ballerino di Amici che dormiva e la 37enne – che non lo ha taggato – per chiudere ha salutato tutti con un sorriso e la “V” in segno di vittoria. Il filmato è molto scuro ma si riescono ad intravedere i lineamenti del conduttore 32enne.

La coppia era convolata a nozze il 20 settembre 2013, poi la separazione due anni dopo e infine un ritorno di fiamma dal 2019 al maggio 2020. Quindi lei ha conosciuto Antonino Spinalbese, con il quale ha dato alla luce Luna Marì, nata a luglio 2021. Infine i pettegolezzi ‘Stefano e Belén sono tornati insieme’, la smentita di lui e il gossip che invece di diminuire, aumentava. Adesso gli interrogativi sono ridotti al minimo: è chiaro che i genitori di Santiago De Martino siano tornati insieme, manca solamente la loro conferma.