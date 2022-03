“Il nostro aereo è finito in una tempesta inaspettata ed è stato colpito da un fulmine“. Così Miley Cyrus racconta su Instagram la brutta esperienza vissuta mentre si stava dirigendo in Paraguay per il festival Asunciónico. “La mia crew, la band, gli amici e la famiglia che viaggiano con me sono tutti al sicuro dopo un atterraggio d’emergenza. Sfortunatamente, però, non siamo riusciti ad arrivare in Paraguay”. E infatti al momento non si sa chi prenderà il suo posto e se la seconda serata del famoso festival musicale si terrà. La prima è stata annullata per via della tempesta che si è abbattuta su Asunción, la capitale del Paraguay: avrebbero dovuto suonare i Foo Fighthers.

