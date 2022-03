“Cari Fedez e Vittorio Feltri sono rimasta molto dispiaciuta della notizia della vostra situazione di salute. Lo so come ci si sente quando arriva la notizia di una malattia, lo so cosa si deve affrontare in privato e in pubblico. È dal 2015 che combatto, e combatto fino in fondo”. Inizia così il toccante messaggio che Carolyn Smith, la coreografa giudice di Ballando con le Stelle, ha pubblicato su Instagram rivolto a Fedez e Vittorio Feltri. Nei giorni scorsi infatti, il cantante marito di Chiara Ferragni aveva annunciato sui social di avere dei problemi di salute e proprio oggi – come lui stesso ha fatto sapere – è una giornata cruciale in tal senso. Quindi Feltri, colpito dalle sue parole, aveva deciso di scrivergli una lettera aperta, rivelando di avere un tumore.

Così, Carolyn Smith ora si rivolge ad entrambi, portando ad esempio la sua storia e la sua battaglia personale contro il cancro: “In Italia abbiamo il personale medico migliore nel mondo – prosegue -. Sicuramente qualcuno non sarà d’accordo con me, ma non me ne frega nulla, sicuramente non ha vissuto al di fuori dell’Italia”. E, infine, la coreografa conclude con un appello d’incoraggiamento: “Non mollate mai, affrontare tutto con positività e sorriso anche quando vorrete mandare a quel paese tutto e tutti. La positività aiuta i medici che aiutano noi. Vi mando un abbraccio forte pieno di vita”.