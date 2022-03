“Scusi Bonino, le chiedo di non fumare perché non vogliamo trasmettere questo tipo di immagine”. Così Francesco Vecchi collegato con la Emma Bonino a Mattino 5. L’argomento è la guerra Russia-Ucraina e Bonino fa un tiro di sigaretta: “Non ho capito, comunque vada avanti”, replica lei. “Le chiedo di non fumare, questo è tutto”, ribadisce il conduttore. A quel punto la senatrice sorride e dice “Io sto a casa mia“. “Glielo chiedo cortesemente”, dice allora Vecchi. “E io cortesemente le ho detto di sì”, Bonino. Vecchi spiega: “Lei può anche continuare a fumare, semplicemente siamo con un pubblico della mattina, ci guarda tanta gente, tutto qua”.