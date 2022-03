“Domani per me sarà una giornata importante“. Inizia così il messaggio pubblicato da Fedez via Instagram story nella serata di ieri 21 marzo. Poi il cantante, che di recente ha rivelato di avere un problema di salute, ha aggiunto: “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”. Infine Fedez ha concluso: “Grazie alle nostre due stelle (i figli Leone e Vittoria, ndr) che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”. Il messaggio è stato ripubblicato anche dalla moglie Chiara Ferragni qualche minuto dopo. Così la coppia – che in totale su Instagram è seguita da quasi 40 milioni di follower -, è tornata sui social.

Non che fossero completamente spariti ma negli ultimi giorni i contenuti pubblicati erano stati decisamente meno frequenti rispetto al solito. Probabilmente ad incidere è il momento molto difficile e delicato che sta affrontando il rapper 32enne. Nonostante questo, mamma Chiara e papà Federico non hanno di certo dimenticato di festeggiare il compleanno del primogenito Leone. Il bimbo, nato il 19 marzo 2018, ha dunque spento 4 candeline. “Auguri al nostro amore”, la didascalia scelta dall’imprenditrice digitale a corredo del post in cui tutti e 4 insieme sorridono davanti ad una torta. Toccante il post di Fedez: una carrellata di scatti insieme al suo ‘ometto’ e le parole: “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”.

