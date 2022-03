“Per me, è ingiusto e infondato. Sono rimasta davvero sorpresa perché è strano introdurre sanzioni su qualcuno che ha 24 anni e non ha nulla a che fare con la situazione”. A parlare è Elizaveta Peskova, 24 anni, figlia di Dmitrij Peskov, portavoce di Putin. Elisaveta è una giovane imprenditrice: ha una sua società di comunicazione. La ragazza ha anche 250 mila follower su Instagram e si è lamentata di non poter viaggiare: “Questo vuol dire che non ci saranno più viaggi in luoghi come New York, dove ricordo di aver visitato Times Square con mio padre quando avevo nove anni. Sono arrabbiata perché mi piacerebbe viaggiare e amo culture diverse”.

“Capisco di avere avuto molte più opportunità perché non vengo da una famiglia semplice – ha spieagato a Business Insider – Ma senza una buona testa non puoi trasformare queste possibilità in business”. Peskova ha specificato che lei non è suo padre e non dovrebbe essere ritenuta responsabile di quello che fa o dice lui. La 24enne ha un piccolo impero e su Instagram mostra uno stile di vita all’insegna del lusso. “Sono per la pace, non solo in Ucraina ma in tutto il mondo”. Peskova aveva in un primo momento usato la parola “pace” su Instagram ma ha poi cancellato tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)