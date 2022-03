Inutile negare che gli auguri di Fedez al suo piccolo Leone, che oggi compie 4 anni, sono fonti di grandi e diverse emozioni. Dopo l’annuncio del rapper, che ha voluto condividere con tutti il difficile percorso che lo aspetta a causa di in problema di salute, è il primo post che appare sul profilo Instagram. Oggi, giorno della Festa del Papà, è il papà che fa gli auguri al figlio 4enne. “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino“. Tanti, tantissimi, i commenti al post: dall’account ufficiale di Che Tempo che Fa, che mette un cuore, a Orietta Berti che scrive “Tanti auguri al piccolo Leone e un abbraccio forte a tutti”. “Tanti tanti auguri Leo! Dai un abbraccio forte a papà e digli che gli vogliamo tanto bene”, scrive Benedetta Rossi. E noi di FQMagazine facciamo ‘nostre’ queste parole.

