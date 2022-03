Uno scatto dove mostra una forma perfetta a due settimane dal parto ha ‘scatenato’ gli haters. Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, ha dato alla luce Giulietta il 4 marzo. Lei stessa, dopo aver postato sulle Instagram stories uno scatto con la sua bella silhouette, ha spiegato di essere stata molto crititcata. “Non è bello il messaggio che cerchi di passare a mio parere, come se una mamma dovesse avere come unico obiettivo quello di mostrarsi in forma dopo il parto”, si legge in uno dei messaggi ricevuti dalla modella. Novello risponde: “Se invece non fossi già stata snella sarei stata un’eroina a mostrarmi con i miei difetti? Che ipocrisia! Non capisco il senso di queste polemiche… Il mio essere in forma non deve sminuire nessuno. Come se avessi una colpa… Io mi mostro per quello che sono”.

Novello aggiunge poi di non fare nulla se non riposarsi e dà un consiglio: “Se come me ci tenete al vostro corpo curatevi in gravidanza. Mangiate bene, fate massaggi e sport se potete“. Francesca Sofia Novello ha 28 anni e da quattro è legata all’ex pilota.