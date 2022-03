“Se hai qualche soldino in più, ti ringrazio. Allego iban della parrocchia”. Siamo ad Eraclea, Venezia, parrocchia di Torre di Fine. Il parroco, don Mirco Pisini, si vede arrivare una bolletta del gas da 2745 euro. La difficoltà a pagare i conti lo spinge a chiedere aiuto su Facebook. E all’Adnkronos spiega: “Viviamo tempi difficili, se fanno fatica le parrocchie, figuriamoci le famiglie sempre più povere. Questa era la bolletta relativa ai consumi del gas di gennaio e febbraio. Confido sempre nella provvidenza, ma anche nel buon cuore dei fedeli”. Nello stesso periodo dello scorso anno, la cifra da pagare era di 600 euro: “La stessa bolletta di questi tempi barcollava tra i 400 e i 700 euro. Poi nei mesi scorsi siamo passati a 1.800, adesso rasentiamo i 3mila. Una parrocchia piccola come la mia non ce la fa”, le parole di Don Mirco al Corriere del Veneto. Dopo il pubblico appello, in tanti hanno espresso solidarietà: “Mi hanno chiamato anche quelli del gas e mi hanno detto che date le difficoltà sono disposti a rateizzare, in ogni caso si dovrà pagare”, ha aggiunto il parroco.