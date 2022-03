La giacca di Putin da 13 mila euro del brand italiano Loro Piana. Tutti i media ne parlano. E i social pure. Siamo allo stadio Luzniki, dove Vladimir Putin ha tenuto il suo discorso alla nazione. Migliaia i sostenitori radunati. La celebrazione dell’annessione della Crimea è parsa quasi uno show all’americana, mentre la guerra imperversa. Il contrasto, anche con la giacca scelta a coprire il giubbotto antiproiettile, è forte. E Alex Orlowski su Twitter scrive: “Facile far morire di freddo i bambini bombardando gli ospedali e vestirsi con una giacca che vale come due case in Russia o due anni di stipendio di un soldato al fronte”. “Vladimir Putin davanti al pubblico del Luzhniki ha indossato una giacca di Loro Piana del valore di poco meno di un milione e mezzo di rubli, fa notare il canale Telegram TMT“, scrive Daniele Angrisani. In molti sono indignati col giornalismo, italiano e non solo, che “perde tempo a parlare della giacca di Putin” ed è beffarda la coincidenza che loro stessi gli dedichino un tweet. “Questa giacca di Putin costa più del pil attuale della Russia”, “Putin odia talmente l’Occidente da indossare davanti ai suoi fedeli una giacca di Loro Piana”, “Facile far morire di freddo i bambini bombardando gli ospedali e parlare ad una folla inebetita, con un giubbotto antiproiettile e con una giacca che vale quanto una casa o uno stipendio di un anno. Sali su un palco, senza filtri e poi vediamo quanto ti amano”, alcuni dei tantissimi commenti. E di look in tempo di guerra si è parlato negli scorsi giorni anche a proposito di Macron che si è mostrato con la barba incolta e una felpa nera “CPA 10” (compagnia speciale di paracadutisti Commando Parachutiste de l’Air 10). “Ispirazione Zelensky”, si è detto.