Entro la fine dell’anno sposera la sua compagna, Valeria Perilli. “È insieme a me da 41 anni. Quando ho iniziato a lavorare in televisione alla prima Domenica In di Pippo Baudo, ho incontrato Valeria ad un premio a Chianciano che presentava proprio insieme a Baudo, quando l’ho vista è successo qualcosa…”: così Giucas Casella ha raccontato a Silvia Toffanin l’incontro con la donna alla quale ha chiesto di sposarlo. La proposta l’ha fatta da dentro la Casa del Grande Fratello: Giucas è stato senza dubbio uno dei concorrenti che più hanno animato questa edizione. Il matrimonio, ha detto sempre a Verissimo, “sarà entro la fine dell’anno”. E non poteva mancare la domanda sulla sessualità di Giucas, argomento trattato più volte nel reality: “Io ho avuto rapporti con uomini ma non sono gay, sono libero per l’amore, sono fluido, amo sia gli uomini che le donne”.