Gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi ricorderanno sicuramente Fabiola Cimminella. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice della terza edizione di Temptation Island. Non solo, anche ex ballerina di Made in Sud e Ciao Darwin. Lei, showgirl e influencer da 296.000 follower, è la fidanzata di Daniele Muscariello, il produttore cinematografico arrestato ieri 17 marzo con l’accusa di riciclaggio con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I due sono fidanzati dal 2019 e il 29 settembre 2020 è nato il loro bimbo (Nathan) presentato anche sul profilo social della donna. Stando a quanto riportato dal Corriere, Cimminella non è indagata anche se il suo nome ricorre più volte nella misure cautelare del gip di Roma e dalle intercettazioni appare consapevole dei reati commessi dal compagno.