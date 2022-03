Un’attrice teatrale e televisiva ucraina, la veterana Oksana Shvets, è rimasta uccisa nei bombardamenti russi che stanno coinvolgendo la capitale Kiev. Secondo la compagnia Young Theatre, con la quale la Shvets lavorava, la donna sarebbe morta nel suo appartamento. La Shvets, 67 anni, era stata insignita da tempo del “Honored Artist of Ukraine”, uno dei più importanti riconoscimenti artistici in Ucraina. Il Kyiv Post in lingua inglese ha confermato la sua morte, sostenendo più genericamente che “è stata uccisa a Kiev durante la guerra”. Shvets era nata il 10 febbraio del 1955 e si era laureata presso lo studio teatrale Ivan Franko e l’Istituto statale di arti teatrali di Kiev. L’artista ucraina aveva lavorato in numerosi teatri del suo paese come il Ternopil Music and Drama Theatre e il Kiev Theatre of Satira.