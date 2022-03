“I negoziati sono in corso, negoziati per il bene dell’Ucraina. Le mie priorità nei negoziati sono assolutamente chiare: fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell’integrità territoriale”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in uno dei suoi messaggi video alla popolazione. Zelensky si è rivolto anche ai russi, paragonando la resistenza di Mariupol all’assedio di Leningrado.