Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha ringraziato la dipendente della tv russa Marina Ovsyannikova che ha interrotto la trasmissione del tg per protestare contro la guerra. “Sono grato a quei russi che non smettono di cercare di divulgare la verità, che stanno combattendo contro la disinformazione e raccontano fatti reali ai loro amici e familiari, e personalmente a quella donna che è andata nello studio di Channel One con un manifesto contro la guerra”, ha dichiarato