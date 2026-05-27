Duro colpo per il narcotraffico messicano del cartello di Sinaloa. Il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, ha annunciato la cattura del nipote del signore della droga “El Chapo” Guzmán: si tratta di Isai Martinez Zepeda, su cui pende un mandato di estradizione negli Stati Uniti. Pochi giorni prima le autorità avevano arrestato Iván Archivaldo e Jesús Alfredo Guzmán Salazar, i figli di “El Chapo” e attuali capi della fazione dei “Chapitos”. Un momento di profonda debolezza per il cartello di Sinaloa, alle prese con una lotta intestina con la fazione dei “Mayos” e il leader Guzmán che sta scontando una condanna all’ergastolo negli Stati Uniti.

Zepeda è stato catturato nello Stato di Sonora, a Nogales, vicino al confine con gli Stati Uniti, con l’accusa di reati contro la salute e di criminalità organizzata. La regione nel Nord del Messico è uno dei valichi di frontiera più sensibili a causa del suo collegamento con le rotte del traffico di droga verso l’Arizona. Secondo le indagini, era uno dei “coordinatori logistici di un gruppo criminale”, incaricato della produzione e distribuzione di droghe sintetiche verso gli Stati Uniti e la Costa Rica. Al centro di tutta l’indagine c’è il fentanyl, il potente oppioide sintetico che ha saturato il mercato nordamericano. Fonti della sicurezza messicana indicano che Martinez l’anno scorso avrebbe gestito la vendita di almeno diecimila pillole.

Durante l’intervento, coordinato con il ministero della Difesa e la Procura della Repubblica, le autorità hanno sequestrato all’uomo due armi da fuoco lunghe e diverse munizioni. Zepeda era già stato arrestato nel 2008, a 25 anni, perché era stato travato in possesso di due armi da fuoco, tra cui un fucile AK-47. Con lui era stato fermato anche il fratello Enoc Martínez Zepeda, alias “El Vocho”, membro attivo delle forze dell’ordine di El Chapo nel Cartello di Sinaloa.