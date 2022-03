Una producer della tv di stato russa Channel one, Marina Ovsyannikova, ha fatto irruzione durante la diretta di uno dei principali notiziari, alzando un cartello con la scritta: “Fermate la guerra. Non credete alla propaganda. Vi stanno mentendo“. La protesta contro il conflitto in Ucraina è avvenuta intorno alle 21:31 (ora di Mosca). Poco prima aveva postato un video sui social in cui spiegava i motivi del suo gesto, dicendo di essersi vergognata “per aver lavorato per la propaganda del Cremlino“. La trasmissione è stata interrotta e la donna è stata arrestata