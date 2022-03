“Le sanzioni non sono sufficienti, anche se siamo molto grati per questo. Il piano aggressivo della Russia non è ancora crollato ed è comprensibile perché il mondo è in silenzio dopo che due centrali nucleari sono state attaccate, stiamo solo sentendo parole e questo non è abbastanza“. Sono le parole del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in video collegamento da Kiev con i leader dei Paesi nordici e baltici della Joint Expeditionary Force, radunati oggi a Londra dal premier britannico Boris Johnson. “Sono grato – continua Zelensky – a ogni Paese che ha preso una posizione morale contro la macchina da guerra russa, possiamo anche fermarla e possiamo fermare l’uccisione di persone e sarà più facile farlo insieme. Ma dobbiamo farlo ora perché altrimenti attaccheranno anche voi”.