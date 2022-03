Lui, in una recente intervista a Gente ha smentito. Ma sembra evidente che Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a essere una coppia. I paparazzi di Chi li hanno infatti immortalati a Courmayeur, tra coccole e abbracci. Manca ancora il bacio in pubblico ma un dettaglio non è passato inosservato ai più attenti: le fedi nuziali. “I due si sono rimessi gli anelli con i quali si erano promessi amore eterno”, riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini. E ancora si legge: “Oggi li ritroviamo insieme per l’ennesimo fine settimana. E senza figli. E, dunque, che si vedono a fare se non per amore? […] Tutti sanno che la magia è di nuovo quella. E lo è, probabilmente già dallo scorso Natale: i due, in nome della famiglia, avevano voluto trascorrerlo insieme”.

Ridono e si divertono insieme, poi prendono il sole e lei si poggia sul petto di lui. Volti distesi e una complicità che ricorda i primi momenti vissuti insieme: il conduttore di Stasera tutto è possibile e la neo conduttrice de Le Iene sembrano più affiatati che mai. Manca la loro conferma ufficiale ma appare evidente: Antonino Spinalbese – con cui la 37enne argentina ha avuto una figlia, Luna Marì, nata a luglio scorso – è stato completamente dimenticato. C’è nuovamente l’ex ballerino di Amici accanto a Belén e con tutta probabilità il più contento sarà il loro primogenito, Santiago.