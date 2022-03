Elodie è già diventata trending topic su Twitter grazie al suo ultimo singolo “Bagno a mezzanotte”, firmato da Elisa con la produzione di Marz e Zef. Il suo videoclip in bianco e nero, diretto da The Morelli Brothers con le coreografie dell’ex collega di “Amici” Gabriele Esposito, è diventato cult tra vogueing, riferimenti a “Drag Race”, ai video “Single Ladies” di Beyoncè e “Umbrella” di Rihanna e soprattutto alla scena cult di “Basic Instinct”, in cui Sharon Stone accavalla le gambe. Il ricavato della vendita di “Bagno a mezzanotte” andrà a favore dei progetti di Save the Children, organizzazione umanitaria che si pone come missione salvare i più piccoli garantendo loro un futuro, in Ucraina e nei paesi confinanti.

I proventi raccolti permetteranno di distribuire ai bambini e bambine in fuga dalla guerra cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e fornire supporto psicologico ed economico. “Moltissimi bambini, tanti dei quali piccolissimi, stanno perdendo in queste ore le loro case, le proprie famiglie, la propria quotidianità e il futuro. – ha detto Elodie – La guerra, con tutto quello che porta con sé, lasceranno un segno indelebile nelle loro vite. Rimanere inermi è impossibile”.