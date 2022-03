Il suo nome di battessimo è Andrea Palazzo, ma di fatto potrebbe essere soprannominato ‘Mister Grande Fratello’. Autore e capoprogetto del reality fin dalla prima edizione italiana (era il 14 settembre 2000), Palazzo ha raccontato a Oggi i segreti di un programma che continua a registrare buoni ascolti. Un esempio: le puntata di lunedì 7 marzo ha registrato 3.551.000 spettatori pari al 24.3% di share. “Credo che quella del Truman Show sia una suggestione più vicina al primo Gf che a quello di adesso”, ha esordito Palazzo. Che poi ha spiegato: “Ora c’è una consapevole complicità tra chi si affida al gioco e noi, che facciamo una scommessa su quello che potrebbe succedere facendolo entrare in Casa. E siccome le dinamiche umane sono imprevedibili, la scommessa in realtà non la perdi mai, perché anche se il personaggio ti spiazza e va in una direzione che non avevi previsto per lui, puoi andargli dietro col racconto. Noi ci limitiamo a inserire degli ‘attivatori di storie'”.

Poi ha raccontato: “La sfida è stata stare dietro all’evoluzione di un programma così, ripensarlo di continuo. Per dirne una: i concorrenti della prima edizione erano 10, quelli di questa 38. E 38 persone ti cambiano regole e dinamiche, col tempo diventate simili a quelle delle soap opera“. C’è da considerare anche un altro aspetto: che la versione ‘nip’ è stata ormai sostanzialmente abbandonata per lasciare spazio a quella VIP (anche se spesso ci si chiede: ‘Ma questo chi è?’). Infine un ricordo del compianto Pietro Taricone, che partecipò proprio alla primissima edizione del reality: “Non mi è mai capitato di tenere contatti con i concorrenti. Avevo un rapporto speciale con Pietro Taricone, che racchiudeva in sé tutto quello che il GF ha provato a raccontare in questi anni. Per il resto, dopo i provini io sparisco”, ha concluso Andrea Palazzo. Lunedì prossimo, in prima serata su Canale 5, la finale della sesta edizione VIP, condotta da Alfonso Signorini e con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste.