McDonald’s ha annunciato la chiusura temporanea di 850 dei suoi punti vendita in Russia. Così ieri, nell’ultima sera di apertura, centinaia di cittadini di Mosca si sono messi in coda per un panino. La decisione della multinazionale è legata al pressing sul colosso degli hamburger che finora era rimasto operativo in Russia nonostante l’invasione dell’Ucraina. Una scelta che aveva attirato molte critiche a McDonald’s, soprattutto sui social media dove un coro di voci crescente ne chiedeva il boicottaggio