“Sono particolarmente grato al presidente degli Stati Uniti d’America, Biden, per questa decisione, per questa leadership, per questo potente segnale al mondo intero“. Le parole del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky dopo la decisione degli Usa relativa all’embargo sulle importazioni di petrolio e gas naturale dalla Russia. “Ci sarà un nuovo piano Marshall per l’Ucraina – continua Zelensky -, l’Occidente formerà questo pacchetto di sostegni. Il primo ministro britannico lo ha detto oggi. Un uomo di parola, un amico sincero dell’Ucraina”. E sul tredicesimo giorno di guerra nel Paese, il capo di Stato fa un bilancio delle vittime “cinquanta bambini sono stati uccisi”.