“Se avete bisogno di aiuto psicologico, vi consiglio di telefonare all’1-1-1, il servizio Nhs”. Sono le parole di Sergiy Kyslytsya, ambasciatore dell’Ucraina all’Onu, nel corso della riunione di ieri. Kyslytsya ha mostrato il tweet dell’ambasciata russa del Regno Unito, in cui si dice che per Lavrov lo scopo delle “forze militari russe è quello di prevenire qualsiasi guerra possa nascere in territorio ucraino”. Così l’ambasciatore ha consigliato ai colleghi di Londra di rivolgersi al servizio sanitario inglese che si occupa, in modo specifico, di salute mentale.

Video Youtube