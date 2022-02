Se il presidente russo Vladimir ”Putin vuole suicidarsi, non ha bisogno dell’arsenale nucleare. Faccia come quel tizio a Berlino in un bunker nel maggio del 1945”. È il “suggerimento” che l’ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, ha dato a Putin durante la riunione di emergenza dell’Assemblea generale dell’Onu, convocata proprio per il conflitto tra Russia e Ucraina. Kyslytsya si è riferito, senza nominarlo, ad Adolf Hitler, e ha sottolineato che il livello di sicurezza “della minaccia alla sicurezza globale” è stato “equiparato a quello della seconda guerra mondiale” o anche di più visto che “Putin ha messo in allerta le forze nucleari russe”.