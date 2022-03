Pussy Riot. “La propaganda russa riattiva i social. Interrogazione del Pd sulle chat dei No Vax convertite alla controinformazione” (Repubblica, 1.3). “Da Fusaro al No Green Pass Mattei: la rete trasversale che difende lo Zar” (Repubblica, 1.3). “Destra, sinistra e no Green Pass: identikit dei putiniani d’Italia” (Gianni Riotta, Repubblica, 3.3). “Ucraina, profughi No Vax […]

La chiatta sul Danubio porta via donne e bimbi da Odessa sotto assedio Rica sbarca alle 22 sulla riva meridionale del Danubio, terra rumena. Arriva da Odessa: i capelli ramati, gli occhi chiari e spauriti. Spinge un passeggino, con dentro un fagotto. È il figlio Alan, ha 4 giorni di vita. Non fa in tempo ad appoggiare il piede sulla banchina per l’attracco che chiede aiuto ai medici: […] Di Giulia Marchina

Cambi di fase La transizione e Putin: l’Enel prova a essere la nuova Eni Energia. Starace guida un colosso che è un nano politico: la guerra, i prezzi del gas e l’addio ai fossili lo aiutano, ma non basta Di Marco Palombi

Il reportage Così povera, così solidale: La Moldavia è un porto sicuro Arrivi in massa dall’Ucraina. Alla frontiera di Palanca Pasti caldi per migliaia di profughi fuggiti dalla guerra. Il vicino di Kiev si mobilita, eppure si tratta di uno dei Paesi più miseri dell’Est: e il suo destino, non solo commerciale, dipende dalla Russia Di Laurent Geslen

Notizie rinunciabili La sai l’ultima? Guerre fiscali, papà apprensivi, avvocati in ritardo, spose qualunquiste, fragole elefantiache, regali discutibili e infortuni raggelanti Di Tommaso Rodano

La storia Alle radici di Putin c’è il furto inaudito alla fine dell’Urss Alla Russia non fu data (dai consulenti Usa e dal gruppo di Eltsin) la possibilità di divenire una democrazia: meglio limitarsi a riforme pro-mercato e a privatizzare l’enorme patrimonio statale Di Carlo Di Foggia

Anomalie Dati e storie: il Servizio Civile è volontariato o un lavoretto? A fine 2022 saremo a 60mila posti (triplicati in 10 anni): i compiti spesso non sono quelli scritti nel bando, si chiede flessibilità oraria e impegno nei festivi. Tracciamo un bilancio Di Leonardo Bison

Benessere & produttività Lavoro. Il modello della settimana corta arriva in Italia: una rivoluzione che stenta a decollare Inizia oggi la seconda settimana di sperimentazione della settimana corta per i dipendenti di Mondelez International, multinazionale americana che in Italia gestisce Oro Saiwa, Milka, Philadelphia e Fattorie Osella. Il venerdì, 250 lavoratori milanesi, possono uscire alle 13 a parità di orario di lavoro (39 ore settimanali) e di stipendio. L’accordo, stipulato con i sindacati, […] Di Patrizia De Rubertis

Russia “No alla guerra” L’onda pacifista arriva in Siberia A Mosca: 1648. A Pietroburgo: 1194. Nel resto delle 56 città della Federazione in cui i russi hanno sfidato i divieti e sono scesi in strada a protestare contro la guerra in Ucraina altre migliaia gli arrestati: in totale, più di cinquemila persone sono state fermate, picchiate e sono finite nei blindati della polizia solo […] Di Michela A. G. Iaccarino

Altri Luoghi Israele. Bennett e una difficile navigazione dentro la guerra Che cosa c’è davvero alle spalle dell’iniziativa di pace del premier Bennett? Naviga in acque difficili il governo israeliano sulla guerra in Ucraina, in equilibri diplomatici quasi impossibili da mantenere. Negli Stati Uniti – il più importante alleato militare di Israele – destano stupore e impazienza i tentativi di Israele di sostenere l’Ucraina senza alienarsi […] Di Fabio Scuto