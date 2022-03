Giovanni Scialpi, cantante e idolo anni Ottanta, nella puntata di Verissimo andata in onda il 5 marzo, ha parlato della propria vita, professionale e privata. In particolare si è soffermato sul dolore per la morte della mamma, malata di Alzheimer e che ha accudito da solo per 12 anni, fino all’ultimo: “Io l’ho vista morire due volte. La prima nel 2013, quando ha avuto una brutta crisi: era nuda e urlava, una situazione disagiata. Dopo quella crisi, ha avuto un istante di lucidità, in cui guardandomi con i suoi occhi, quelli veri, ha detto ‘Giovanni perdonami’. Poi non l’ho più vista, le è rimasto quello sguardo. Per me quel giorno è morta. Poi è morta davvero, fisicamente, tre anni dopo“, ha esordito visibilmente commosso. Poi il cantante classe 1962 ha aggiunto: “Si parla poco dell’Alzheimer, come se fosse una malattia di serie B. Invece è una malattia crudele, tremenda”.

L’intervista si è conclusa chiacchierando di un tema più leggero, l’amore: “Roberto (Blasi, l’ex marito, ndr) è arrivato quando mia madre cominciava a perdere colpi. Diciamo che è stato un amore travolgente più per me che avevo quella condizione. Oggi nella mia vita c’è un incastro. Dopo l’amore con Roberto non voglio definire amore quello con Leo, ma è amore. Non ci vediamo da agosto, devo stare qui perché devo e voglio lavorare. Non per i soldi, ma voglio cantare e ballare. Ho fatto canzoni nuove e sono assetato dello spettacolo“. Infine un videomessaggio da parte proprio di Leo: “Come stai? Voglio che il mondo sappia che ti amo. Ci siamo conosciuti 4 anni fa e da allora sono cambiate tante cose, ma una cosa è chiara: tu mi ami e lo hai dimostrato. E anche io ti amo”. “Ti auguro di ricominciare e spero di portarti tanta fortuna”, ha commentato la conduttrice Silvia Toffanin congedandolo.