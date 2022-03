“Io vengo massacrata sui social per il mio aspetto fisico, mi dicono che sono troppo magra, che sono malata. Dicono ‘curati per i tuoi figli’ ed è qualcosa che può condizionarti psicologicamente. Non capisco perché se una donna vuole migliorarsi dal punto di vista finisco debba poi essere denigrata”. È uno sfogo amaro quello fatto da Laura Chiatti nel salotto di Verissimo. L’attrice è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin e, nel corso dell’intervista, ha voluto parlare degli attacchi che subisce quotidianamente sui social dove, ha spiegato, la critica sfocia ormai sempre più in maleducazione e ferocia. “Facendo questo mestiere se ti esponi devi essere pronta a ricevere giudizi negativi. La cosa che mi infastidisce e intristisce è quando questo supera il confine con la maleducazione e della mancanza di rispetto”, ha osservato l’attrice che si definisce ironicamente “una grande tigna” per il modo in cui affronta di petto gli odiatori del web.

“Io sto bene, sono in salute, sono seguita da una nutrizionista perché ho scoperto di alcune allergie. Quello che mi dispiace è quando invece dicono che abbia problemi di salute, perché l’anoressia non è un gioco, è una malattia molto grave”, ha aggiunto Laura Chiatti. “Accetto i giudizi, ma quando si sfocia nella ferocia e si parla di malattia, questo mi disturba. Mi fa arrabbiare che si parli di una malattia così grave. Se non hai le spalle larghe può condizionarti e mi dispiace. Grazie a Dio non mi appartiene ma penso a chi ci soffre e bisognerebbe avere rispetto e dare il giusto peso alle parole”, ha concluso.