Le voci sulla presunta fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono state messe a tacere dai diretti interessati. Tuttavia qualche pettegolezzo serpeggia ancora: per qualcuno le dichiarazioni dell’ex capitano giallorosso non sono state così convincenti, e il silenzio di entrambi inizia “a pesare”. Nella storia si aggiungono altri due protagonisti: Noemi Bocchi (presunta nuova fiamma di Totti) e l’ex marito, l’imprenditore Mario Caucci. Quest’ultimo, intercettato dal Corriere allo Stadio Tre Fontane di Roma, ha detto: “Non posso parlare, devo parlare con i miei legali. In questo momento non posso rilasciare nessuna dichiarazione, ci sono cose molto gravi. Totti ha fatto bene a chiedere rispetto per i minori, tutto questo è grottesco“.

Non una parola su Noemi, dunque. A raccontare qualcosa di più ci ha pensato Dagospia, secondo cui la donna e ‘il Pupone’ si sarebbero conosciuti grazie ad Alessandro Nuccetelli. Chi è? L’ex compagno della showgirl Antonella Mosetti, con cui ha avuto una figlia: Asia. Pr romano, classe 1977, secondo il sito di Roberto D’Agostino sarebbe stato lui “ad aver messo in contatto Totti con Noemi Bocchi, attraverso uno dei suoi eventi […]. Tra loro la fiamma si è accesa da tempo. ‘Da più di un anno’, dicono le malelingue. Al punto che il giorno di San Valentino, Francesco Totti avrebbe fatto consegnare alla biondissima Noemi un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro conoscenza”. E tra coloro che gioiscono ci sarebbe anche la madre di Totti, la signora Fiorella. Lei, sempre secondo Dagospia, non ha mai apprezzato Ilary, tanto che quando si fidanzarono, disse al figlio: “Mah, te metti co ‘na ballerina?”.

E chi aveva fatto conoscere il calciatore e “la ballerina”? Sempre lui, Alex Nuccetelli. Che però al Messaggero ha spiegato: “Conosco Noemi da quando è una ragazzina, ma non l’ho presentata io a Francesco. Ilary? La conoscevo da quando era bambina, abitava nel mio quartiere, a Monteverde”: Infine ha aggiunto: “Stanno insieme da vent’ anni, non ho conosciuto coppie idilliache e loro sono come tutti noi – ha continuato Nuccetelli -. Dico questo: possono essere terze persone a decidere la fine di un matrimonio? Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di continuare a stare insieme, chi è può dire che non deve essere così? Io non giurerei mai su mia figlia che si sono portati rispetto per vent’ anni, per quello che vedo e per come va il mondo, loro non sono migliori di altre coppie, vivono con tantissime pressioni, con mille tentazioni però se volessero continuare la loro storia a prescindere credo sia un loro diritto”.

Via social, lo stesso Nuccetelli ha chiarito: “Sono stufo di questa informazione, trovo che sia vergognoso che si decida per una interruzione di un matrimonio. Siamo in grado di decidere noi se fermare il matrimonio di due ragazzi (Totti e Blasi, ndr) che nell’ultimo anno sono stati molto uniti, più di sempre. Fatevi un esame di coscienza. Adesso vengo messo in mezzo io, che all’inizio non sono mai stato citato come ‘cupido’ che ha fatto conoscere due ragazzi meravigliosi, esempio per molti di noi. Sono schifato di queste etichette, anche perché io mi occupo di pubbliche relazioni”. Infine ha concluso: “Io posso solo dire da parte mia che non ho mai visto né uno né l’altra in situazioni particolari se non tra di loro. Sempre carini e affettuosi, sono una coppia da emulare, accanto a loro gli amici di sempre. Hanno entrambi dei lavori importanti. Levatevi il mio nome dalla bocca, non sono mai stato citato quando li ho fatti conoscere e adesso invece… ma va bene, è inutile dilungarsi. Fate bene il vostro lavoro quando fate informazione”. Il ‘mistero’ si infittisce e chissà se non verrà svelato proprio all’Isola dei Famosi, il reality show in partenza a marzo, condotto da Ilary Blasi e che tra i concorrenti potrebbe avere proprio Nuccetelli.