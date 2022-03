Qualche problema alle parti intime per Cristiano Ronaldo. O meglio, per la statua dedicata al campione portoghese e che si trova proprio a Funchal, la città che gli ha dato i natali. A porre l’attenzione su questo particolare è il Daily Star, il quale sottolinea come ogni curioso che passi lì davanti, poggi la mano proprio in quel punto per scattare una foto. L’usura del tempo e l’abitudine hanno quasi “consumato” l’effigie del campione 37enne.

Sostanzialmente l’opera ha assunto un effetto dorato, fenomeno usuale che accade a molte statute in bronzo quando parte della pellicola che riveste il busto viene, a mano a mano, sfumata fino a sembrare più brillante. Alta più di 2 metri, la statua di CR7 pesa circa 800 chili ed è stata realizzata nel 2014 dall’artista Ricardo Veloza. “Volevo solo una sua foto da inviare alla mia famiglia. Ma appena l’ho inviata sul gruppo WhatsApp di famiglia tutti hanno iniziato a ridere. Non hanno potuto fare a meno di notare l’area ben strofinata tra le sue gambe”, ha raccontato una turista al Sun.

Una vicenda che ricorda quella della scultura funebre di Victor Noir al cimitero del Père-Lachaise a Parigi. Intellettuale e giornalista, Noir era morto per effetto di un colpo di pistola sparato da Pierre Bonaparte, cugino di Napoleone III. L’illustre parente fu perfino scagionato dall’accusa di omicidio e questo provocò proteste di piazza, anche violente. Ma quello che qui rileva è che la statua a grandezza naturale di Victor Noir è meta di un particolare pellegrinaggio: i visitatori sono soliti strofinare la cosiddetta protubérance de son entrejambes (la protuberanza dell’inguine), oltre che le labbra e i piedi. Scaramanzia vuole che osservando il rito non si avranno problemi di fertilità e di vita sessuale.