Anche la regina Elisabetta scende in campo per dare un contributo concreto alle vittime dell’invasione russa in Ucraina. A riportarlo è il Daily Express, il quale cita un tweet del DEC (Disasters Emergency Committee), ovvero un gruppo di 15 enti di beneficenza del Regno Unito: “Molte grazie a Sua Maestà la Regina per aver continuato a sostenere il Comitato per l’emergenza disastri e per aver fatto una generosa donazione all’Appello umanitario del DEC Ucraina”, si legge nel post pubblicato su Twitter giovedì 3 marzo. A quanto ammonti la generosa donazione non è dato saperlo: a Buckingham Palace si sono infatti rifiutati di rivelare l’entità della somma. Quello che è noto, è che la donazione della Sovrana 95enne andrà ad aggiungersi ai fondi raccolti per le scorte di cibo, acqua e materiali vari da inviare con urgenza non solo in Ucraina ma anche in Polonia, Moldavia, Ungheria, Slovacchia e Romania.

Many thanks to Her Majesty The Queen for continuing to support the Disasters Emergency Committee and for making a generous donation to the DEC Ukraine Humanitarian Appeal. @RoyalFamily #UkraineAppeal — DEC (@decappeal) March 3, 2022

Altri atti generosi sono stati compiuti anche da Carlo e Camilla. Inoltre, come riportato dal Daily Mail, i due eredi al trono si sono anche recati presso la cattedrale ucraina a Londra, accolti da Vadym Prystaiko, ambasciatore di Kiev in Gran Bretagna. Un portavoce della Duchessa di Cornovaglia ha detto: “Non si poteva non essere commossi dalle scene spaventose degli ucraini che fuggivano dalle loro case e la duchessa voleva aiutare in ogni modo possibile”. Non sono stati da meno neanche William e la moglie Kate, oltre a Harry e la consorte Meghan Markle. I primi due hanno ribadito il proprio sostegno nei confronti del presidente Zelensky, incontrato con la moglie Olena a Londra, nell’ottobre 2020. In un post sull’account Twitter KensingtonRoyal, i Duchi di Cambridge hanno ricordato lo storico incontro e hanno commentato: “Siamo dalla parte del presidente e del popolo ucraino, impegnati a combattere con coraggio per il loro futuro”. I duchi di Sussex, invece, hanno pubblicato sul sito della loro fondazione un chiaro invito: “Harry e Meghan e tutti noi a Archewell siamo al fianco del popolo ucraino e contro questa violazione del diritto internazionale e umanitario. Incoraggiamo la comunità globale e i suoi leader a fare lo stesso”.