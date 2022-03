Una taglia da un milione di dollari per il fuorilegge Putin. Proprio così, come nel vecchio west americano, con tanto di poster da ricercato. Dead or alive, vivo o morto, Vladimir Putin per “omicidio di massa”. L’autore è Alex Konanykhin, un banchiere russo che poco prima della caduta del Muro di Berlino fondò una banca privata sotto il regime comunista ma fin dal 1992 scappò da Mosca (presidente era ancora Eltsin di certo non inviso a Nato e Stati Uniti ndr) con la moglie e si rifugiò negli Stati Uniti dove sette anni dopo ottenne la cittadinanza. Konanykhin ha quindi introiettato culturalmente lo stile yankee scaricando un programmino che utilizzano nei parchi giochi per far divertire i bambini e pubblicando la foto su Facebook.

Nel post ha spiegato: “Come cittadino russo di etnia russa vedo come mio dovere morale facilitare la denazificazione della Russia. Continuerò la mia assistenza all’Ucraina nei suoi forzi eroici per resistere all’assalto dell’orda di Putin”. Facebook ha però cancellato il post di Konanykhin che però non è stato sospeso. L’uomo ha così replicato a notte fonda sempre su Facebook. “Facebook ha bannato il mio post; secondo voi è stata una decisione corretta? Ometto l’immagine in quanto fosse un poster con scritto ‘vivo o morto’, ma questo è il testo: Prometto di pagare 1.000.000 dollari all’agente/i che, rispettando il loro dovere costituzionale, arresterà Putin come criminale di guerra secondo le leggi russe e internazionali. Putin non è il presidente russo in quanto è salito al potere a causa di un’operazione speciale che fece saltare alcuni condominii russi, poi ha violato la Costituzione eliminando le libere elezioni e assassinando i suoi avversari. In quanto cittadino russo vedo come mio dovere morale facilitare la denazificazione della Russia. Continuerò il mio aiuto all’Ucraina nei suoi eroici sforzi per resistere all’assalto dell’Orda di Putin”. (la traduzione del post è con un programma automatico, ci scusiamo per eventuali possibili imprecisioni linguistiche)