Da settimane si vociferava di una presunta crisi coniugale tra Chiara Ferragni e Fedez, sposati dal 2018. Ora, ad aumentare i pettegolezzi, ci ha pensato Oggi, che ha aggiunto alcuni dettagli alla notizia (mai confermata da parte dei diretti interessati). Secondo il settimanale, le ragioni dei dissapori in casa Ferragnez sarebbero da ricercare nella gelosia di Fedez. Sembra infatti che il rapper milanese si sia infastidito per un’amicizia della moglie con un misterioso “rampollo di una nota casa di moda che si sarebbe separato recentemente“. Di chi si tratterà?

Ad ogni modo le tensioni sarebbero state superate. I due infatti si trovano adesso a Parigi insieme ai figli Leone (2018) e Vittoria (2021). I Ferragnez hanno pubblicato diversi scatti sui social in questi giorni, documentando la loro esperienza a Disneyland tra giochi e divertimento. Specialmente il primogenito sembra aver apprezzato il regalo che gli hanno fatto mamma e papà: “Il primo giorno a Disneyland“, ha scritto l’imprenditrice digitale a corredo di un post pubblicato nella giornata di oggi 3 marzo. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene? Sì, “anche se c’è ancora chi pensa sia solo un modo per zittire le malelingue che parlano di una crisi che in realtà imperversa ancora“, recita ancora la rivista diretta da Carlo Verdelli.