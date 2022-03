L’allarme antiaereo continua a suonare nel centro della capitale dell’Ucraina, Kiev. Come si vede nel video, le persone vengono invitate a trovare riparo nei rifugi sotterranei. Il rischio è che anche il centro di Kiev venga bombardato dalle forze russe. In piazza Maidan l’esercito di Mosca non è ancora arrivato, ma la capitale è circondata.