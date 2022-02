“Stiamo con l’Ucraina“. Con questo slogan, migliaia di persone si sono riunite oggi in piazza San Venceslao, a Praga, per una manifestazione per la pace a sostegno del popolo ucraino di fronte all’invasione russa. Per strada sono scesi anche il premier Petr Fiala e l’ambasciatore ucraino nella Repubblica ceca Yevhen Perebiinis. “È indispensabile fermare Putin”, ha detto Fiala, ricordando l’esperienza storica cecoslovacca e l’invasione russa nel 1968, “della quale ancora oggi vediamo le tracce sull’intonaco del Museo nazionale, che domina la piazza San Venceslao”. “Sono convinto che l’Ucraina vincerà, perché non può essere altrimenti”, ha detto l’ambasciatore ucraino Perebyjnis, ringraziando la Repubblica ceca per i sostegni. Il diplomatico è convinto che il suo paese farà presto parte della Nato e dell’Ue. Altri eventi di sostegno sono stati organizzati per stasera in altre parti del paese, tra cui dimostrazioni a Brno e a Ceske Budejovice