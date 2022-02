1 /10 Il Colosseo illuminato con i colori della bandiera ucraina

Il mondo si tinge di giallo e blu. Numerosi i Paesi che mostrano la propria solidarietà all’Ucraina illuminando monumenti iconici con i colori della sua bandiera: a Roma, il Colosseo si è illuminato con lo scendere della sera; a Berlino a tingersi di giallo e blu è stata la Porta di Brandeburgo; a Londra 10 Downing Street – la sede del governo. Bruxelles ha illuminato il Parco del Cinquantenario, Sarajevo la Vijećnica – sede del municipio, la Macedonia il palazzo del ministero degli esteri.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha indetto per il pomeriggio del 25 febbraio una fiaccolata per la pace in solidarietà al popolo ucraino: l’appuntamento è alle 18.00 in piazza del Campidoglio. Da lì partirà una marcia di pace simbolica diretta al Colosseo. “Condanniamo fermamente l’attacco all’Ucraina. Invito tutte le romane ed i romani a partecipare alla fiaccolata per la pace. Facciamo sentire la nostra presenza a sostegno del popolo ucraino contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell’Europa. Facciamolo con i colori della pace” ha dichiarato il sindaco Gualtieri.