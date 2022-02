Sean Penn è a Kiev per girare un documentario sull’invasione russa. L’attore premio Oscar è arrivato la settimana scorsa nella capitale ucraina per un lavoro, prodotto da Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content, che ha iniziato mesi fa con l’intento di documentare la guerra russo-ucraina che ieri ha portato all’attacco da parte di Mosca. A dare la notizia è Newsweek, secondo cui Penn si trova dunque in pieno campo di battaglia: ieri era presente durante una conferenza stampa di funzionari ucraini sulla crisi.

Nelle scorse ore, la star di Hollywood ha avuto un’udienza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: secondo quanto riferito, Penn ha partecipato a briefing con i media a Kiev e ha incontrato altri funzionari del governo. “Sean Penn dimostra il coraggio che manca a molti altri, in particolare ai politici occidentali”, ha scritto l’ufficio del presidente su Facebook. “Il regista è venuto appositamente a Kiev per registrare tutti gli eventi che stanno accadendo attualmente in Ucraina e per dire al mondo la verità sull’invasione russa del nostro Paese. Più persone così ci saranno, prima potremo fermare questa atroce guerra”.

Il documentario, su cui Sean Penn è al lavoro da mesi, è una produzione di Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content. L’attore è stato già in Ucraina l’anno scorso per preparare le riprese con incontri con le forze armate locali. Foto della visita di novembre furono pubblicate all’epoca dal servizio stampa dell’esercito di Kiev. Stavolta, dal suo arrivo la scorsa settimana, l’attore ha incontrato membri dell’ufficio del presidente e la vice-primo ministro Iryna Vereshchuk, giornalisti locali e militari. L’attore e regista ha al suo attivo vari progetti su operazioni anti-guerra e umanitarie, tra questi il documentario “Citizen Penn“, imperniato sui suoi sforzi in risposta al terremoto di Haiti nel 2010.