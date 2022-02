La puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi 25 febbraio è iniziata parlando della grave crisi in Ucraina. La stessa scelta che Serena Bortone aveva fatto ieri, premiata dal pubblico numeroso (2.037.000 telespettatori pari al 15.5% di share). Tra gli ospiti di oggi anche Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, il quale ha esordito dicendo: “Noi abbiamo tante comunità in Ucraina, soprattutto a Kiev. Ci sono persone impegnate ogni minuto ad aiutare gli altri in difficoltà, pensate solo agli anziani, a tante persone che vivono per strada”. Poi Impagliazzo ha spiegato: “Qualche segno di vita normale, soprattutto a Kiev, ci viene raccontato. Non tutte le zone della città sono off limits. Per quanto riguarda i profughi noi offriamo la grande esperienza dei corridoi umanitari che possono essere di sostegno. Mi pare che l’Unione Europea abbia deciso di dare un aiuto consistente”.