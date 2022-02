Charlene di Monaco rompe il silenzio e arrivano le sue prime dichiarazioni ufficiali dalla clinica svizzera dove è ricoverata ormai da mesi, da quando ha fatto il suo ritorno in Europa lo scorso autunno. L’occasione è stata la pubblicazione di un fumetto che la vede protagonista nei panni di un’eroina manga: “Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, magnificamente sublimato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di partecipare all’avventura di Blitz mi è subito piaciuta e ringrazio Cédric Biscay per avermi invitato a scoprire il mondo dei manga”, ha fatto sapere la principessa a Le Parisien. Poche parole concise e strettamente riferite al fumetto giapponese che la ritrae elegante e sofisticata, con il taglio a caschetto e spesso gli occhiali scuri in volto, mentre attraversa le stanze del Palazzo dei Grimaldi. Nessun accenno alle recenti voci di crisi con il marito, il principe Alberto di Monaco, né alle sue discusse condizioni di salute. Proprio il principe, era stato il primo a vestire i panni dell’eroe manga in un altro volume del fumetto.