“Questo non è un meme, ma la nostra e la tua realtà in questo momento”. È il commento con cui la pagina istituzionale ufficiale di Twitter dello Stato dell’Ucraina accompagna un’immagine che mostra Adolf Hitler che accarezza Vladimir Putin, come farebbe un genitore con il proprio figlio. Il post – che in un primo momento diverte, ma fa anche molto pensare e ragionare sul suo significato storico – ha fatto il record di engagement, raccogliendo centinaia di migliaia di like e decine di migliaia di risposte.

Il meme condiviso dall’Ucraina nel giorno in cui la Russia ha invaso il suo territorio non è che l’ultimo di una serie di immagini, gif divertenti e battute che ironizzano su uno dei momenti più tragici che l’Europa vive dal secondo dopoguerra. Eccone qualcuno.

when Russian officials deny they plan to attack Ukraine pic.twitter.com/oIt5xP3ATy — Ukraine / Україна (@Ukraine) November 23, 2021