Francesco Totti a cena senza Ilary Blasi? Pare proprio di sì. L’ex capitano giallorosso è apparso in un video pubblicato su Instagram dall’amico Lorenzo Tonetti ieri 23 febbraio. I due hanno cenato nel ristorante Forte Milano, lanciato dal giovane imprenditore Andrea Reitano in zona Porta Nuova. Lo stesso Reitano oggi ha pubblicato uno scatto con il ‘Pupone’ e la didascalia: “Ieri sera con il numero 10“. Totti avrebbe gustato una cena a base di crudo di pesce insieme ad altri amici, della moglie neanche l’ombra. A fine serata, secondo Leggo, si è inoltre intrattenuto con gli sportivi Flavia Pennetta e Fabio Fognini, anche loro ospiti del ristorante lussuoso.

Che il campione del mondo stia cercando un po’ di privacy e riservatezza, lontano dalla Capitale dove di recente è stato assalito dai fotografi. Il fatto è ormai noto ai più: le voci sulla presunta crisi con la conduttrice romana, dopo 20 anni d’amore, si fanno sempre più insistenti. Lui pochi giorni fa ha smentito, lei ha pubblicato un video in cui erano a cena insieme in un noto ristorante di Roma. È bastato questo per mettere a tacere i pettegolezzi? Assolutamente no. Anzi, i nomi sui presunti flirt continuano a rincorrersi. Solo oggi il Corriere ne ha riportato uno del tutto inaspettato: ecco con chi si sarebbe vista Ilary “più volte a cena”.