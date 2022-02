Tra gli ospiti di Michelle Hunziker a Michelle Impossible, durante la seconda ed ultima puntata, anche Ambra Angiolini. L’attrice 44enne si è cimentata, insieme alla conduttrice, in un monologo sugli ‘sbagli’: “Sai che ti dico Michelle? A guardarti dal vivo dimostri meno sbagli di quelli che hai. Tipo, a leggerti dai giornali te ne davo almeno 30 di più”, ha esordito Angiolini durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 23 febbraio. “Pure tu non scherzi, quei due sbaglietti che hai preso questa estate”, ha replicato Hunziker. Allora Ambra: “Senti, ma ti va se ci sbagliamo un po’ insieme? Tu ti prendi un po’ dei miei sbagli, io un po’ i tuoi. Comincio io: la prima volta che ho sbagliato avevo 8 anni, ho rotto il salvadanaio e ho speso tutti i miei risparmi in una merceria comprando cose inutili. Oggi non rompo più i salvadanai e soprattutto in merceria ci mando Jolanda (la figlia avuta con Francesco Renga, ndr)”.

“Quando ho iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo un agente mi rifiutò perché diceva che avevo il polpaccio grosso, oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro ma avevo sbagliato persona”, ha replicato Michelle. E ancora Ambra: “A Non è la Rai, Boncompagni ad un certo punto mi chiede di dire borsa, io sbaglio e dico ‘borZa’. Vengo spedita a scuola di dizione. Morale: oggi con queste z ci lavoro e le dono a chi non sa pronunciarle. Oppure: ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni con l’uomo sbagliato. Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io, per farlo accadere presto, inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora: le persone sbagliate fuori dalla mia vita”.

In seguito Ambra ha concluso: “Nel 2000 qualcuno mi nega un ruolo molto importante in un film per la tv perché in giro si diceva fossi lesbica, in quanto ero socia di un circolo di cultura omosessuale. Oggi sono orgogliosamente protetta dalla mia famiglia Rainbow e sono sicura che non mi lasceranno mai. Quelli che invece non mi hanno dato quella parte hanno sbagliato: non dovevano darmi il lavoro perché ero cagna non perché ero lesbica”. Infine, con un chiaro riferimento all’ex Massimiliano Allegri: “L’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017 (quando si erano fidanzati, ndr) e oggi che è il 2022 la morale è: mi ero proprio sbagliata! Ma noi siamo delle paillettes, nessuno può spegnerci: basta un raggio di sole”.