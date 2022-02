La smentita di Francesco Totti sulla presunta crisi con la moglie Ilary Blasi sembra non aver convinto. Qualcuno ha notato che i due non indossano più la fede. In realtà, dagli scatti pubblicati da uno dei gestori del ristorante in cui la coppia ha cenato recentemente e da quelli dei paparazzi, sembra che entrambi la indossino. Dunque, ancora (tanti) pettegolezzi senza alcun fondo di verità? Forse. O forse no. Il caso si arricchisce infatti di altri dettagli, rivelati dal Corriere della Sera: “Lo conosco da quando aveva 13 anni, quello non era Francesco. Così cupo, lui che un sorriso non lo nega mai”, ha detto un cronista amico del ‘Pupone’. E non finisce qui.

C’è poi un nuovo nome: no, non si tratta di Noemi Bocchi (con cui Totti avrebbe un flirt), ma di un attore famoso con con Ilary si sarebbe vista più volte. Si tratterebbe – il condizionale è d’obbligo – di Luca Marinelli, il protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik, amico di Melory, la sorella minore di Ilary. Con lui Ilary avrebbe cenato varie volte, riporta sempre il Corriere. A tutto questo si aggiungerebbero anche le questioni economiche.

Sembra infatti che sia stato messo in un angolino Vito Scala, ex preparatore atletico ma soprattutto grande amico di Francesco Totti. A gestire l’ingente patrimonio (secondo il sito Qui Finanza solo da calciatore Totti avrebbe incassato oltre ottantaquattro milioni di euro netti) ci sarebbero ora anche le sorelle di Ilary: Silvia e Melory, insieme ai rispettivi mariti. D’altronde diverse quote e attività dell’ex capitano giallorosso sono intestate alla moglie. Chissà se si tratti anche in questo caso di ‘fake news’ o se davvero una separazione del genere sarebbe talmente costosa e complicata che rimanere insieme potrebbe essere la scelta più “facile”.