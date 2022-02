“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Con queste parole Silvio Berlusconi ha smentito nella serata di martedì 22 febbraio le voci su un imminente matrimonio con la compagna Marta Fascina, mettendo così fine ai gossip che per tutta la giornata di ieri si erano susseguiti a riguardo. “Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante – ha proseguito l’ex Cavaliere – assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

Le indiscrezioni sulle nozze erano state lanciate dal quotidiano Libero e poi confermate al Corriere della Sera da uno dei pochissimi che conosce bene Silvio Berlusconi sotto giuramento di anonimato: “Sì, è vero, hanno intenzione di sposarsi. E presto: la cerimonia dovrebbe tenersi a fine marzo“, erano state le sue parole. Sulla vicenda era intervenuta anche l’ex fidanzata del leader di Forza Italia, Francesca Pascale, che aveva fatto gli auguri alla coppia; e Vittorio Sgarbi, il quale aveva dato la sua “benedizione” alle nozze. Poi, intorno alle 20, la nota ufficiale di Arcore: non ci sarà nessun matrimonio.