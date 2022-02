“Gioca e fai meno il pagliaccio”, “Faccia di c….”, “Sei sempre a terra, simulatore di m….”, sono solo alcuni degli insulti che alcuni hater hanno scritto nei confronti di Domenico Berardi, il campione d’Europa che domenica 20 febbraio ha giocato una delle migliori partite di questa stagione. Lui, ala del Sassuolo, ha contribuito alla vittoria della sua squadra contro l’Inter a San Siro: 2-0 è stato il risultato finale, conquistato anche grazie a un assist, una traversa e tanti recuperi in fase difensiva ad opera proprio di Berardi.

Tutto ciò proprio non è andato giù ad alcuni tifosi neroazzurri, che hanno riservato parole molto dure nei confronti del giocatore. “Berardi sei un figlio di p…” è una delle tante offese apparse online, e che riportiamo per farvi capire il mood dei commenti, imbastito da insulti anche più pesanti. Ma se il calciatore non ha voluto intervenire, è stata la sua compagna e futura moglie a commentare la vicenda. Lei si chiama Francesca Fantuzzi, ha 26 anni ed è legata sentimentalmente a Berardi dal 2012 (insieme hanno un figlio, Nicolò, e presto convoleranno a nozze). Dal suo account Intagram, dove svolge anche il lavoro di influencer, Lady Berardi ha difeso il futuro marito pubblicando gli screen di tutti gli insulti. “Non ci facciamo mancare niente”, ha scritto con amarezza.

Poche ore più tardi, è bastato un video del figlio Nicolò per far tornare il sorriso sulle labbra. Baby Berardi, una volta sentita la voce del papà intervistato nel post partita, si è avvicinato al televisore e ha provato ad accarezzare il volto del calciatore. “Vederti correre alla tv perché hai riconosciuto la voce del papà è stupendo. Tu che provi a toccarlo e baciarlo, sei di una dolcezza infinita”, è stato il commento di Francesca.