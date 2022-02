“Ho parlato poco fa con un rider e con molti dei vostri colleghi per le paghe da fame. È una battaglia che stiamo facendo per tutto il Paese. La Germania ha aumentato il salario minimo, l’altro giorno la Spagna. L’Italia cosa aspetta?”. Così l’ex premier e leader in pectore del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti. “C’è un disegno di legge solo da approvare che è pronto. Chi è pronto lo sottoscriva con noi, e chi non lo sottoscrive si assuma la responsabilità di fronte a 4,5 milioni di cittadini”, ha aggiunto Conte che via Twitter, poco prima, aveva ribadito la necessità di approvare subito la proposta M5s, sottolineando che in Italia “siamo ancora all’anno zero”.