“Un incontro utile quello con il presidente Sergio Mattarella. Abbiamo parlato della crisi in Ucraina, del costo dell’energia, del tema dell’autonomia, sul quale si è dimostrato attento e sensibile, e della fine delle restrizioni Covid”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo l’incontro col Capo dello Stato. “Ero in debito, visto che avevo il Covid quando si è insediato. È stato carino, mi ha telefonato per chiedermi come stavo e abbiamo fissato questo appuntamento”.